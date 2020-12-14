 الحكم على لبنانية بالسجن مع الأشغال الشاقة بتهمة التواصل مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكم على لبنانية بالسجن مع الأشغال الشاقة بتهمة التواصل مع إسرائيل

محكمة لبنانية - ارشيفية
محكمة لبنانية - ارشيفية

نشر في: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 10:44 م | آخر تحديث: الإثنين 14 ديسمبر 2020 - 10:44 م
أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على مواطنة بجرم "التواصل مع عملاء إسرائيل ودخول بلاد العدو".

وذكرت المحكمة في بيان أن "رئيس المحكمة العميد الركن منير شحادة قرر أيضا تجريد الناشطة كيندا الخطيب من حقوقها المدنية بعد إدانتها بجرم التواصل مع عملاء إسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات أمنية"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت: "قضى القاضي أيضا الحكم بالأشغال الشاقة غيابيا مدة عشر سنوات بحق اللبناني شربل الحاج المتواري عن الأنظار وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه".

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