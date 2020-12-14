غادة والي: تهريب 88 مليار دولار من أفريقيا هذا العام

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن مصر ضمن 137 دولة وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2003، منوهة بأن هذه الاتفاقية هي التي حددت يوم 9 ديسمبر يومًا لمكافحة الفساد.

وأضافت والي، في مداخلة لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن مؤتمر الدول متعددة الأطراف الذي تستضيفه مصر في ديسمبر 2021 سيناقش مراجعة التشريعات والاتفاقات الدولية ومتابعة الأموال الهاربة ودور القطاع الخاص وخصوصا المسؤول عن شركات الإنترنت الكبرى المسؤولة عن الفضاء الإلكتروني، وكذا دور المجتمع المدني وكيف يتعاون.

ولفتت إلى خروج أموال مهربة تقدر بـ88 مليار دولار من القارة الإفريقية هذا العام، موضحة أن هذا الرقم يزيد عن كل المساعدات الأجنبية مجتمعة.

وأكدت أن الفساد جريمة عابرة للحدود والقارات، تحدث طوال الوقت في المجتمعات ضعيفة البنية التحتية القانونية والتشريعية، مضيفة أن الفساد أصبح له أشكال مختلفة مع زيادة الفقر والبطالة والتحديات التي سببتها أزمة كورونا، خصوصًا في مجال الأدوية والأجهزة المعالجة للمرض.