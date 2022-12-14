وزير دفاع بيرو يعلن الطوارئ جنوبي البلاد على خلفية احتجاجات مطالبة بانتخابات جديدة

أعلن وزير دفاع بيرو ألبرتو أوتارولا إعلان حالة الطوارئ في مدينة أريكويبا جنوب البلاد ولمدة 30 يوما لضمان النظام العام، وكذلك لحماية الأصول العامة والخاصة، على خلفية تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير دفاع بيرو للمدينة الليلة الماضية برفقة وزير الداخلية سيزار سرفانتس، بحسب وكالة أنباء بيرو.

وقال أوتارولا: "تم الاتفاق على إعلان حالة الطوارئ في أريكويبا لمدة 30 يوما، وهذا الإعلان لا يعني أن القوات المسلحة ستنزل إلى الشوارع لقمع السكان، ولكنه يهدف الى حماية الممتلكات الخاصة والعامة.

كما أشار أوتارولا إلى أنه خلال حالة الطوارئ، ستدعم القوات المسلحة الشرطة الوطنية لاستعادة الهدوء والسكينة بين السكان.

علاوة على ذلك، قال الوزير إنه تتم مناقشة إعلان حالة الطوارئ لشبكة الطرق الوطنية، لأن هناك مجموعات من المتظاهرين الذين يمنعون حرية الحركة للمواطنين في جميع أنحاء بيرو.

وحث وزير الدفاع البيروفي جميع المواطنين في الدولة على الانخراط في حوار والتعبير - بطريقة متحضرة - عن كل توقعاتهم ، من خلال الحوار الصادق ، في محاولة لتحقيق نتائج ملموسة.

يذكر أنه على صعيد الأزمة السياسية في بيرو، أعلنت الرئيسة الجديدة دينا بولوارت يوم السبت الماضي أنها ستقدم للكونجرس مشروع قانون لإجراء انتخابات مبكرة، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا بيدرو كاستيلو ، والذي أودع كاستيو منذ الأربعاء الماضي في الحبس الاحتياطي لفتح النيابة تحقيقا ضده بتهمة التمرد و والتآمر.

وكان البرلمان البيروفي قد قرر عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو، رغم إعلانه حل البرلمان وتفعيل حالة الطوارئ في البلاد، واستبداله بنائبته دينا بولوارت، التي أدت لاحقًا اليمين الدستورية كأول رئيسة لبيرو.