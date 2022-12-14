الصحة: معهد الكبد قدم خدمات لـ671 ألف مواطن وأجرى 40 عملية زراعة كبد خلال عام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ671 ألفا و851 مواطنا، من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، إن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، شملت خدمات العيادات الخارجية في تخصصات (الباطنة، الكبد والجهاز الهضمي، الأورام، الكشف المبكر عن الأورام، الأطفال، الجلدية، وزراعة الكبد)، حيث تلقى الخدمة الطبية من خلال العيادات 350 ألف مواطن.

وأضاف أنه تم إجراء 40 عملية زراعة كبد، بنسبة نجاح 80% بما يضاهي النسب العالمية التي تتراوح ما بين 75 إلى 80%؜، وإجراء 558 عملية جراحية، فضلًا عن الخدمات العلاجية التي قدمتها وحدة الفيروسات الكبدية لـ 7500 ألف مواطن، وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التي يقدمها المعهد.

وأشار عبدالغفار إلى إصدار 2900 قرار علاج على نفقة الدولة في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء 265 حالة حقن كيماوي لمرضى الأورام، علاوة على إجراء 6 آلاف و139 عملية منظار تشخيصي، و5 آلاف منظار علاجي بقسم المناظير والقنوات المرارية والجهاز الهضمي بالمعهد، وإجراء 250 ألفا و974 تحليلًا معمليا.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد فوزي السودة، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية باتباع أساليب علاجية عالمية في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمي، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، والتخدير)، مؤكدا العمل دائما على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.

من جهته، أوضح مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية الدكتور باسم عيسى، أن القسم الداخلي بالمعهد يعمل بسعة 108 أسرة، تشمل أسرة (الداخلي، والعناية مركزة ومتوسطة).

ولفت إلى أن قسم الأشعة التشخيصية بالمعهد قدم الخدمة لـ 48 ألفا و475 مواطنا من خلال أقسام (الموجات الصوتية، الأشعة العادية، الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي)، مشيرا إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك بالتعاون مع المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض.