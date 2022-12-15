شهدت قرية معنيا التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث استقبل مستشفى إيتاي البارود جثة شاب إثر إصابته بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن، جراء مشاجرة مع والده.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بمصرع شاب على يد والده في قرية معنيا.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع شاب يدعى "باسم عسران خالد"، 23 سنة، مقيم معنيا بمركز إيتاي البارود، إثر مشاجرة بينهما.

وحرر محضر بالواقعة، وتم وضع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.