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منتخب سلاح السيف يشارك في كأس العالم للشباب بألمانيا

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 5:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 5:48 م

يشارك منتخب مصر لسلاح السيف شباب ببطولة كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة، والتي تستضيفها مدينة دورماجين الألمانية في الفترة من 17 حتى 18 ديسمبر الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من: أحمد هشام وزياد نوفل وأدهم معتز، ويشرف على المنتخب المدير الفني شريف البكري والمدرب العام محمود جندية.

على صعيد أخر توج منتخب مصر لسلاح السيف شباب المصنف الأول عالميًا بالميدالية الذهبية في كأس العالم، الذي استضافته تونس العاصمة في الفترة من 19 حتى 20 نوفمبر الماضي.

كما جاء منتخب مصر في المركز الرابع ببطولة كأس العالم التي اقيمت بمدينة سوسنويك البولندية في الفترة من 2 حتى 4 ديسمبر الجاري.


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