أوكرانيا: إسقاط سرب درونز إيرانية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنها دمرت كل الطائرات بدون طيار (درونز) التي أطلقتها روسيا في الصباح الباكر على كييف، في أحدث هجوم تشنه موسكو التي تسعى إلى القضاء بشكل منهجيّ على منشآت الطاقة.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية، مؤكداً إسقاط كل الطائرات بدون طيار الـ13 الإيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو: "بدأ الإرهابيون في الصباح بـ13 شاهد"، في إشارة إلى الطائرات بدون طيار المفخخة مضيفاً "بحسب معلومات أولية أسقط نظام دفاعنا الجوي الـ13 كلها".

من جهته، رفض الكرملين أية هدنة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، متعهّدًا مرة جديدة بمواصلة المعارك.

وعند سؤاله عن احتمال توقف القتال في أوكرانيا مع اقتراب أعياد نهاية العام، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة: "لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف، هذا الموضوع ليس على جدول الأعمال".

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن حطام "درونز" سقط على مبنى إداري وتسبب "بأضرار طفيفة بأربع مبانٍ سكنيّة" في غرب العاصمة الأوكرانية، وأكدت عبر تطبيق تلجرام أنه "لم يُسجّل سقوط جرحى".

وبدا قسم كبير من سقف المبنى مدمّراً وتناثر حطام الطوب والخشب والخردة المعدنية على الأرض التي يغطيها الجليد والثلج.