أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 96 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 96 ألف جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم أكثر من 740 جنديا قتلوا أمس الثلاثاء فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2970 دبابة و5 آلاف و937 من المركبات المدرعة و1931 من النظم المدفعية و404 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و211 من أنظمة الدفاع الجوي و281 طائرة و264 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1617 طائرة بدون طيار و4 آلاف و562 من المركبات وخزانات وقود ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.