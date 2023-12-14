الجيش الروسي يدمر مستودعات الصواريخ التابعة للواءين 37 و65 الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، دمرت مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية الـ37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتدمير مستودعات الصواريخ وأسلحة المدفعية التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا، بالإضافة إلى دحر الجنود الأوكرانيين ومعداتهم العسكرية من 128 منطقة.

وأضاف البيان أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشرق الروسية، بالتعاون مع المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، أضرارا بأفراد ومعدات اللواء الهجومي الجوي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو 90 قتيلا وجريحا من العسكريين، بالإضافة إلى شاحنتين صغيرتين.

وفي اتجاه زابوريجيا، أطلقت مجموعات تابعة للقوات المسلحة الروسية، وبدعم من المدفعية، النار على أفراد ومعدات اللواءين الميكانيكيين 33 و65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوريجيا، وبلغت خسائر العدو اليومية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 45 عسكريا، ومركبتين، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه خيرسون، ونتيجة العمليات الكفؤة للقوات الروسية ونيران المدفعية والغارات الجوية، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 عسكريا، بالإضافة إلى أربع مركبات".

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ثلاثة صواريخ من طراز "هيمارز"، خلال النهار، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 26 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق بيلوجوروفكا وكريمينايا في جمهورية لوجانسك الشعبية، وجورلوفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفايا كاخوفكا وتافريسك في مقاطعة خيرسون.