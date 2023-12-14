أول تعليق من جيش الاحتلال على غناء جنوده داخل مسجد في جنين: سلوك خطير

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على مقاطع الفيديو المتداولة لجنود الاحتلال وهم يتلون صلاة يهودية عبر مكبرات الصوت في أحد مساجد مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إلى «إبعاد المقاتلين عن النشاط العملياتي بشكل فوري، بمجرد استلام مقاطع الفيديو والتحقيق الأولي في ملابسات الحادث من قبل القادة».

وقال إن «سلوك المقاتلين الذين يظهرون في مقاطع الفيديو خطير، ويتعارض كليًا من قيم جيش الدفاع»، لافتًا إلى «اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الجنود بموجب ذلك»، بحسب قوله.

وفي خطوة استفزازية، أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، بتدنيس جنود الاحتلال في مسجد في جنين شمالي الضفة الغربية بإقامة شعائر يهودية فيه.

ونشر بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، في تدوينة على حسابه في «تليجرام» شريط فيديو قصير لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية من خلال مكبرات صوت المسجد، مشيدا بتلك الخطوة.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ منذ 3 أيام عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين، وفقا لوكالة الأناضول.

ويسمع في خلفية صورة الجندي الإسرائيلي، جندي آخر وهو يقول «نحن في مسجد بجنين». ثم يبدأ الجندي الآخر بصلاة «اسمع يا إسرائيل» أو «شيماع إسرائيل» باللغة العبرية.

و«اسمع يا إسرائيل» هي صلاة لدى اليهود تؤدى في الصباح والمساء. وقال الجندي عبر مكبر الصوت: «اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا، الرب واحد».