جالانت لمستشار الأمن القومي الأمريكي: إسرائيل تحتاج أكثر من عدة شهور لتفكيك حماس

أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أبلغ مستشار الأمني القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن إسرائيل تحتاج أكثر من عدة شهور لـ"الانتصار في غزة"، على حد زعمه.



ووفقاً للوكالة، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي ومستشار الأمني القومي الأمريكي ناقشا، ضرورة تمكين المستوطنين الإسرائيليين من العودة إلى المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جالانت أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي أن تفكيك حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) يتطلب عدة أشهر.



وذكرت أن جالانت أبلغ سوليفان أن الحرب ستتواصل وأن إسرائيل بحاجة لاستمرار الدعم الأمريكي.