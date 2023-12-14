كتائب القسام تستهدف 13 دبابة إسرائيلية و8 ناقلات جنود بمحاور المواجهة في غزة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مساء اليوم الخميس، استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع «ميركافا» بمدينة خانيونس بقذائف «الياسين 105».

وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي أعلنت القسام استهدافها منذ صباح اليوم وحتى الآن، إلى 21؛ بينها 13 دبابة ميركافا و8 ناقلات جنود.

وفي بيانات منفصلة، أشارت كتائب القسام إلى استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» جنوب شرق مدينة خانيونس.

وقالت إن عناصرها تمكنوا من استهداف 4 ناقلات جند ودبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» شمال مدينة خانيونس بقذائف «الياسين 105».

ولفتت إلى استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» في حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وأوضحت أن عناصرها تمكنوا صباح اليوم، من استهداف 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند إسرائيلية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف «الياسين 105».