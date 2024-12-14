حماس بذكرى انطلاقتها: منفتحون على أي مبادرات جادة لوقف العدوان

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أكدت حركة حماس، في الذكرى الـ37 لانطلاقتها، مواصلتها كل الجهود لوقف العدوان وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير.

وقالت حماس، في بيان: "منفتحون على أية مبادرات جادة لوقف العدوان وجرائم الاحتلال في حق شعبنا"، مؤكدة تمسكها بـ"عودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعادة الإعمار"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وشددت حماس على حق الشعب الفلسطيني الكامل في تقرير مصيره وإدارة شئونه الداخلية بحرية تامة، ورفضها القاطع لأية محاولات خارجية لفرض الوصاية عليه أو اتخاذ قرارات بالنيابة عنه.

كما جددت رفضها لجميع المشاريع الدولية والإسرائيلية التي تهدف إلى تحديد مستقبل قطاع غزة بما يتماشى مع مصالح الاحتلال ويُكرّس استمراره.

ويصادف اليوم الذكرى السابعة والثلاثين لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي بدأت مسيرتها في 14 ديسمبر 1987، بالتزامن مع اندلاع انتفاضة الحجارة.