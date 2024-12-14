بلينكن: أجرينا اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت الهجوم الذي أطاح بالرئيس السوري بشار الأسد والتي تصنفها واشنطن إرهابية.

وأوضح بلينكن أن بلاده أجرت اتصالا مباشرا مع "هيئة تحرير الشام" والجماعات الأخرى من أجل إعادة الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي فقد في سوريا منذ نحو 10 سنوات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، الذي تحدث بعد اجتماع وزراء خارجية دول عربية وتركيا في الأردن، أنه تم الاتفاق على بيان مشترك يحدد المبادئ التي تريد الدول اتباعها في الانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك الشمول واحترام الأقليات، بحسب موقع الحرة الاخباري.

واجتمع دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي ودول عربية في الأردن لإجراء محادثات بشأن سوريا حيث أطاحت المعارضة المسلحة بالرئيس بشار الأسد.

وخلصت محادثات الأردن إلى ضرورة تشكيل حكومة سورية "جامعة وتمثيلية"، بحسب الوزير الأميركي.

وقال بلينكن إن الدبلوماسيين اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة "جامعة" في سوريا.

واستضاف الأردن اجتماع اليوم السبت في العقبة، ولم يوجه الدعوة إلى روسيا وإيران اللتين كانتا تدعمان الأسد.

وقال وزير الخارجية الأردني إن القوى الإقليمية لا تريد لسوريا أن تسقط في فوضى، وطالب إسرائيل بسحب قواتها من المنطقة منزوعة السلاح على الحدود مع سوريا.

من جانبه، تعهد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بعدم السماح "للإرهابيين" بالسيطرة على المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأوضح فيدان أنه ينبغي الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها.

فيما طالب وزير الخارجية العراقي بدوره إسرائيل بسحب قواتها، مشددا على أن "الأطراف الإقليمية لا ترغب في رؤية ليبيا أخرى في المنطقة".

وشنت هيئة تحرير الشام (التي تصنفها واشنطن إرهابية) وفصائل حليفة لها، هجوما واسعا في 27 نوفمبر انطلاقا من شمال سوريا، مكنها من دخول دمشق في 8 ديسمبر وإعلان إسقاط الأسد بعد 13 عاما من نزاع دام في البلاد.