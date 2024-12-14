ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال بعد تعادل أورلاندو وأبيدجان

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أنهى التعادل الإيجابي 1-1 مباراة استاد أبيدجان وأورلاندو بايرتس والتي أقيمت، مساء اليوم السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة استاد أبيدجان ضد أورلاندو بايرتس ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

وغاب الأهلي عن الجولة الثالثة مؤقتًا ضد شباب بلوزداد بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 والمقامة حاليًا في قطر.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق اورلاندو الترتيب برصيد 5 نقاط فقط، وبعده الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبعده فريق شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط، ويتذيل فريق استاد أبيدجان المجموعة برصيد نقطة واحدة.