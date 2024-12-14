 المرصد السوري: إسرائيل تشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق - بوابة الشروق
السبت 14 ديسمبر 2024 11:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المرصد السوري: إسرائيل تشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق

القاهرة - د ب أ
نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 11:42 م | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 11:42 م

شنت إسرائيل اليوم السبت 35 غارة ضد منشآت عسكرية قرب دمشق، في أحدث سلسلة من الهجمات الجوية في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد الذي حكم البلاد لأمد طويل الأسبوع الماضي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن أحدث موجة من الغارات استهدفت معسكرات لجيش النظام السابق في ريف دمشق.

وتتضمن المعسكرات المستهدفة أنفاقا جبلية تضم مستودعات صواريخ وذخيرة، وفقا للمرصد السوري الذي يقع مقره بالمملكة المتحدة.

وشنت إسرائيل 430 غارة جوية على سوريا منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر، بحسب المرصد السوري.

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