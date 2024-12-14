مهرجان «الأفضل» يكرم طارق نور بجائزة «إنجاز العمر»

أعلن مهرجان الأفضل، عن تكريم الإعلامي الكبير طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجائزة "إنجاز العمر" في الدورة العاشرة، التي تقام 20 ديسمبر الجاري، في مركز المنارة بالقاهرة، وذلك تقديراً وإحتفاءاً بمسيرته الاستثنائية في صناعة الإعلان والإعلام، الممتدة لأكثر من خمسة عقود، نجح خلالها في أن يصبح أيقونة متفردة ومؤسساً لمدرسة هي الأشهر والأنجح في تلك الصناعة تخرج منها معظم الأسماء البارزة التي تتصدر المشهد حالياً، ليرتبط اسم طارق نور لدى المشاهد وأهل الصناعة بالثقة والإبداع والتأثير والتطور المستمر.

طارق نور الملقب بـ "امبراطور الميديا " بدأ حياته المهنية في وكالة الأهرام للإعلان، قبل أن يؤسس وكالته الخاصة نهاية السبعينات، وينطلق في هذا العالم، بأفكار ورؤى مختلفة ومتطورة، قبل أن يؤسس قناة "القاهرة والناس" التي حققت نجاحاً كبيراً ومازالت تلعب دوراً مهماً بشخصيتها المميزة.

ومؤخرا توجت رحلته بتوليه رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد دخولها في تحالف مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور ليتولى مسؤولية تطوير صناعة الإعلام والإعلان في مصر خلال المرحلة الحالية.

"إنجاز العمر" جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان "الأفضل" لأول مرة بدءاً من هذا العام، برعاية شبكة تليفزيون النهار، لشخصيات أيقونية، ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

مهرجان "الأفضل " يتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرفاً عاماً ، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءً على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة سعيا تحت شعار "الأفضل .. لمن يستحق".