الشرطة البرازيلية تعتقل الجنرال والتر براجا نيتو في إطار تحقيقات تتعلق بمحاولة انقلاب

اعتقلت الشرطة الاتحادية البرازيلية، اليوم السبت، الجنرال والتر براجا نيتو، وهو عضو سابق في حكومة الرئيس جاير بولسونارو ومرشحه لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2022، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة انقلاب مزعومة، وفقا لما ذكرته المحكمة العليا في بيان.

وتم توجيه التهم لبراجا نيتو في نوفمبر الماضي، إلى جانب بولسونارو و35 شخصا آخرين، بتدبير محاولة انقلاب لإبقاء بولسونارو في السلطة بعد فشله في إعادة انتخابه في 2022.

وحتى الآن، لم يقم المدعون العامون بتوجيه تهم رسمية ضد براجا نيتو. وجاءت عملية الاعتقال اليوم السبت بناء على اتهامات بتعطيل جمع الأدلة، وفقا لما ذكرته الشرطة الاتحادية في بيان.

وتمت الموافقة على طلب الاعتقال من قبل القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش، بعد تقييم إيجابي من مكتب المدعي العام.