 الشرطة البرازيلية تعتقل الجنرال والتر براجا نيتو في إطار تحقيقات تتعلق بمحاولة انقلاب - بوابة الشروق
السبت 14 ديسمبر 2024 6:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الشرطة البرازيلية تعتقل الجنرال والتر براجا نيتو في إطار تحقيقات تتعلق بمحاولة انقلاب

د ب أ
نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 6:03 م | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 6:03 م

اعتقلت الشرطة الاتحادية البرازيلية، اليوم السبت، الجنرال والتر براجا نيتو، وهو عضو سابق في حكومة الرئيس جاير بولسونارو ومرشحه لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2022، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة انقلاب مزعومة، وفقا لما ذكرته المحكمة العليا في بيان.

وتم توجيه التهم لبراجا نيتو في نوفمبر الماضي، إلى جانب بولسونارو و35 شخصا آخرين، بتدبير محاولة انقلاب لإبقاء بولسونارو في السلطة بعد فشله في إعادة انتخابه في 2022.

وحتى الآن، لم يقم المدعون العامون بتوجيه تهم رسمية ضد براجا نيتو. وجاءت عملية الاعتقال اليوم السبت بناء على اتهامات بتعطيل جمع الأدلة، وفقا لما ذكرته الشرطة الاتحادية في بيان.

وتمت الموافقة على طلب الاعتقال من قبل القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش، بعد تقييم إيجابي من مكتب المدعي العام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك