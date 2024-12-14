قال الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن بسام بربندي، إن مكان ماهر الأسد الشقيق الأصغر لبشار الأسد وقائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة؛ لا يزال مكانه مجهولا تمامًا، ولا أحد يعلم أين هو الآن.

وأضاف في تصريحات لقناة «العربية» ليلة الجمعة: «من معرفتي لطبعه وأفكاره ومن حوله؛ أتصور أنه ما زال في سوريا، وسيبقى فيها حتى آخر وقت ممكن».

وأشار إلى أن ماهر الأسد يحظى بتعاطف كبير من عناصر الفرقة الرابعة، الذين تركوا معسكراتهم طوعا واختفوا فجأة.

وتابع: «ماهر الأسد يملك المال والسلاح والتعاطف والولاء من الكثيرين من الناس، ومن الممكن أن يعيد إنتاج نفسه ويحضر لخلط الأوراق في المستقبل».

ونوه بأن الشيء المؤكد أنه لم يصاحب شقيقه بشار على متن الطائرة التي غادرت إلى روسيا بعد سقوط العاصمة دمشق في يد المعارضة.

وشدد على أن الحكم الجديد إذا لم يؤد إلى استقرار وخدمات وحل البطالة، واستيعاب جميع الناس ووضع الأمور بالعقل لا بالعاطفة؛ ستأتي الكثير من الأصوات لاحقا للحديث عن اضطهادها وسلب حقوقها كما حدث في العراق وليبيا وغيرها.

وأضاف أن عائلة الأسد تملك ثروة ضخمة ولا ينقصها المال، مشيرا إلى أن إيران لا تزال تهدد سوريا بعودة داعش والاغتيالات.

واختتم موجها مناشدة للدول العربية: «نحن السوريين نناشد جميع العرب ألا يتركونا، وأن يساعدوا الحكومة الجديدة حتى مع لو كان لديكم انتقادات ومواقف تجاهها كما الشعب السوري؛ لكن اليوم هو وقت الاستقرار ولم الشمل، وهو أمر لا يستطيع السوريون تحقيقه وحدهم».