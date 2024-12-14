أصبح لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافلاشفيلي رئيسا لجورجيا، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الحاكم إلى تعزيز نفوذه، وهو ما تصفه المعارضة بأنه صفعة لتطلعات البلاد في الانضمام للاتحاد الأوروبي، ونصر لروسيا.

وفاز كافلاشفيلي، 53 عاما، بسهولة بالتصويت، بالنظر إلى سيطرة حزب الحلم الجورجي على المجمع الانتخابي المؤلف من 300 مقعد، الذي حل محل الانتخابات الرئاسية المباشرة في عام 2017.

واحتفظ حزب الحلم الجورجي بالسيطرة على البرلمان في تلك الدولة التي تقع جنوب منطقة القوقاز، إثر الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر.

وتقول المعارضة، إنه جرى تزوير الانتخابات، بمساعدة موسكو، ومنذ ذلك الحين، قاطع رئيس جورجيا المنتهية ولايته والأحزاب الرئيسية الموالية للغرب الجلسات البرلمانية وطالبوا بإعادة الانتخابات.