وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 141 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت ما مجموعه 141 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 141 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية بين الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم السبت، والساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الأحد"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "الجيش الروسي أسقط 35 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و32 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم، و22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار، و15 طائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا، و13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوجا، و7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة ريازان، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، واثنتان فوق مقاطعة لينينجراد، وواحدة فوق مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق مقاطعة بسكوف، وواحدة فوق مقاطعة نوفجورود، وواحدة فوق منطقة موسكو".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.