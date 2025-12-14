دمشق وواشنطن تؤكدان أن حادثة تدمر محاولة لزعزعة علاقاتهما

أكد وزيرا خارجية سوريا أسعد الشيباني، والأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن الهدف من حادثة تدمر هو محاولة زعزعة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيباني مع روبيو، وفق بيان للخارجية السورية.

والسبت، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر أمني دون تسميته، بـ "تعرض قوات أمن سورية وقوات أمريكية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة"، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الهجوم شنه تنظيم "داعش" وأسفر عن مقتل 3 أمريكيين هم جنديان ومدني، وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين.

وذكرت الخارجية السورية في بيانها أن الشيباني وروبيو بحثا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال "تبادل التعازي في حادثة تدمر المؤسفة".

وتم التأكيد على أن "هذه العملية الجبانة تمثل محاولة لزعزعة العلاقة السورية - الأمريكية الوليدة، مع إعادة التذكير بأهم الملفات الثنائية بين البلدين".

وأعرب الشيباني عن أسفه لهذه "المأساة"، معتبرا إياها "تحديا جديدا في إطار مكافحة الإرهاب".

وأكد "أهمية العمل جنبا إلى جنب بين سوريا وشركائها الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال (مكافحة الإرهاب)".

ونقل الشيباني تعازي الرئيس أحمد الشرع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أعرب عن "شكره وامتنانه للولايات المتحدة على دعمها لسوريا والعمل على تسريع رفع قانون العقوبات قيصر".

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي على "استمرار دعم بلاده للحكومة السورية في مختلف المجالات، بما في ذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة للتعافي الاقتصادي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والسلم في المنطقة"، وفق البيان ذاته.

وجاءت الحادثة في منطقة تشهد وجودا ونشاطا لخلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذي لا يزال ينفذ هجمات مباغتة في البادية السورية الواسعة جنوب شرقي البلاد.

وتعمل القوات الأمريكية في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر 2025.

يُذكر أن التحالف الدولي ينفّذ منذ تأسيسه عمليات عسكرية ضد "داعش" في سوريا والعراق بمشاركة عدد من الدول، وفي نوفمبر الماضي، انضمت سوريا لتصبح رسميا الشريك رقم 90 في هذا التحالف.