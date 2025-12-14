صحة سوهاج: لا توجد أي عدوى فيروسية وبائية منتشرة بخلاف الإنفلونزا الموسمية

في ظل ما تردد من شائعات بين مواطني محافظة سوهاج، بعثت مديرية الصحة برسالة طمأنة واضحة وحاسمة للمواطنين، حيث أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه لا توجد أي عدوى فيروسية وبائية منتشرة بالمحافظة، بخلاف الإنفلونزا الموسمية التي تنشط في هذا التوقيت من كل عام.

وشدد وكيل الوزارة على أنه لم يتم رصد أي حالات نهائيًا لأي من متحورات فيروس كورونا أو فيروس ماربورغ، مؤكدًا أن الوضع الصحي بالمحافظة مستقر وآمن، مشيرا إلى أن أجهزة الترصد الوبائي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الدقة.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الصباحي الذي عقده بحضور الدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج مع فريق المرور والمتابعة الذي شكله للمرور على مستشفيي حميات سوهاج وصدر جزيرة شندويل.

وضم الاجتماع كل من الدكتورة سمر عبداللطيف وكيل المديرية، والدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء منصور مدير عام الصيدلة.

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن المديرية تتابع الموقف الصحي أولًا بأول، ولا تتوانى عن إعلان أي مستجدات بشفافية كاملة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ومديرية الصحة بسوهاج.

وتواصل مديرية الصحة بسوهاج، بقيادة الدكتور عمرو دويدار، جهودها المكثفة في المتابعة الميدانية والرقابة الصحية، حفاظًا على صحة المواطن السوهاجي، وترسيخًا لسياسة الوضوح والطمأنة والجاهزية الدائمة في مواجهة أي طارئ صحي.