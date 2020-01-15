أرسنال الإنجليزي ينافس ويستهام على ضم الإيفواري كيسي

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انضم نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، للأندية الراغبة في ضم الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن كيسي ارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الإنجليزية في الفترة الأخيرة، ومنها أرسنال وويستهام يونايتد.

ويرغب كلا الناديين في التعاقد مع اللاعب، كما قاما بإرسال عروض رسمية للتعاقد معه خلال الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن ميلان مستعد لبيع اللاعب مقابل ما قيمته 21 مليون يورو.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد مرور 22 مرحلة من المسابقة.