 أرسنال الإنجليزي ينافس ويستهام على ضم الإيفواري كيسي - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يناير 2020 11:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

أرسنال الإنجليزي ينافس ويستهام على ضم الإيفواري كيسي

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:13 ص | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:13 ص

انضم نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، للأندية الراغبة في ضم الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن كيسي ارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الإنجليزية في الفترة الأخيرة، ومنها أرسنال وويستهام يونايتد.

ويرغب كلا الناديين في التعاقد مع اللاعب، كما قاما بإرسال عروض رسمية للتعاقد معه خلال الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن ميلان مستعد لبيع اللاعب مقابل ما قيمته 21 مليون يورو.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد مرور 22 مرحلة من المسابقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك