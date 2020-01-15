استطلاع: 43% من الألمان يرون أن الأمن مقدم على حريتهم الشخصية

كشف استطلاع حديث للرأي أن نسبة كبيرة من الألمان ترى أن الأمن مقدم على حريتهم الشخصية.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن 43% من الألمان يرون ذلك، بينما يرى العكس 18% فقط من الذين شملهم الاستطلاع. ولم تحدد نسبة 40% موقفها.

ومن ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع أن أنصار حزب "اليسار" وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أقل الألمان ثقة في الشرطة.

وتبين من خلال الاستطلاع أن 47% من أنصار "اليسار" وافقوا على مقولة "أنا أثق في الشرطة في ألمانيا" تماما أو إلى حد ما، وبلغت نسبة من وافقوا عليها بين أنصار "البديل الألماني" 57%.

وبوجه عام، أظهر الاستطلاع أن 66% من الألمان يثقون في الشرطة، بينما لا يثق فيها مطلقا أو يثق فيها على نحو ضئيل 11% فقط.

وكان أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، الأكثر ثقة في الشرطة (82%)، يليهم أنصار الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل (80%)، ثم أنصار الحزب الديمقراطي الحر (75%)، والخضر (73%)، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (70%).

أجرى الاستطلاع معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي خلال يومي 9 و10 يناير الجاري. وشمل الاستطلاع ألف ألماني تتراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما.