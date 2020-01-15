الرئيس العراقي يزور إيطاليا خلال أيام

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الأربعاء، أن الرئيس العراقي بَرهم صالح سيزور إيطاليا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح دي مايو - خلال إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية - أنه "نظرا للتصعيد الذي ثار على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد والهجوم الإيراني الخطير على قاعدتين عراقيتين تستضيفان جنود التحالف المناهض لتنظيم داعش في 8 يناير الجاري، فقد فضّلت إيطاليا أربعة اتجاهات للتحرك هي تعزيز الحوار وحماية الجنود على الساحة ودعم الحرب ضد تنظيم (داعش) وتأكيد التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران".

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى ضرورة أن يتم كل ما ذكره بالعمل على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وذكر دي مايو أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس العراقي، الذي سيكون في روما في الأيام القليلة المقبلة، وكذلك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان".

وأضاف: "ومن جهتي أجريت عدة محادثات مع شركاء إقليميين، شجعتهم فيها بشدة على تجنب أي عمل إضافي يمكن أن يزيد من حدة التوترات".