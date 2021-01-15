 محكمة ألمانية تسقط دعوى ضد رئيس فولكس فاجن السابق بتهمة التلاعب بالسوق - بوابة الشروق
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محكمة ألمانية تسقط دعوى ضد رئيس فولكس فاجن السابق بتهمة التلاعب بالسوق

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 5:36 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 5:36 م
قالت محكمة ألمانية إن مارتن فينتركورن، الذي تنحى عن منصب رئيس شركة "فولكس فاجن" للسيارات بسبب فضيحة انبعاثات الديزل، لن يمثل أمام القضاء بتهمة التلاعب المزعوم بالسوق بعد إسقاط التحقيق الجنائي.

وأعلنت محكمة مدينة براونشفايج الإقليمية القرار اليوم الجمعة، موضحة أنه لا يزال من المقرر محاكمة فينتركورن في أواخر فبراير المقبل على مجموعة أخرى من التهم الأخرى المتعلقة بفضيحة الديزل بناء على مزاعم احتيال.

واستقال فينتركورن في سبتمبر 2015 بعد أن تبين أن عملاق صناعة السيارات الألماني زودت الملايين من مركباتها في جميع أنحاء العالم ببرنامج مصمم لجعل المحركات تعمل بصورة أنظف أثناء الاختبارات البيئية.

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