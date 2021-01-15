أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن اقتراح بشأن حزمة تحفيز للتخفيف من الآثار المترتبة على جائحة فيورس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، تتضمن تمويل برنامج لقاح وطني وشيكات بقيمة 1400 دولار للعديد من الأمريكيين.

وقال فريق بايدن الانتقالي في بيان: "بينما كان الإجراء من جانب الحزبين في الكونجرس في (كانون أول) ديسمبر خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه لم يكن سوى دفعة أولى".

وأضاف: "نحن في سباق مع الزمن، ويمكن أن تتفاقم الأزمات الاقتصادية والازمات الصحية العامة في الأشهر المقبلة مع غياب مساعدات حكومية إضافية، ولن تتمكن المدارس من إعادة فتح أبوابها بأمان، وستظل اللقاحات بطيئة للغاية".

ويأتي اقتراح حزمة التحفيز بعد أسابيع من موافقة الكونجرس على مشروع قانون للتحفيز بقيمة نحو 900 مليار دولار، حيث رفع مدفوعات البطالة ومنح العديد من الأمريكيين 600 دولار كأموال إغاثة.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي علامات على تباطؤ التعافي مع تزايد إعانات البطالة وانتشار جائحة فيروس كورونا التي تطغى على بعض الأنظمة الصحية.

لكن من المحتمل أن يواجه مقترح بايدن بعض المعارضة من الجمهوريين، لأنه يتضمن أولويات للحزب الديمقراطي مثل رفع الحد الأدنى للأجور.