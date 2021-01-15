رئيس المحكمة العليا الكينية يدعو لاتهام كينياتا بالتقصير

قال رئيس المحكمة العليا في كينيا المنتهية ولايته، الذي ألغى انتخابات رئاسية قبل ثلاث سنوات، إنه يجب محاكمة الرئيس أوهورو كينياتا لتجاهله أوامر المحكمة وتقويض استقلال القضاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت عدم موافقة كينياتا على تعيين 41 قاضيا، على الرغم من صدور ثلاثة أوامر قضائية بذلك، وخفض ميزانية القضاء، بمثابة هجوم على استقلالية القضاء ، وفقا لديفيد ماراجا، الذي تقاعد الأسبوع الجاري بعد أربع سنوات في المنصب.



وقال ماراجا في مقابلة مع قناة "سيتيزن تي في" في نيروبي أمس الخميس: "إذا فشلت في أداء واجب دستوري يقع على عاتقك، فسيكون الطعن على الرئيس هو الاتهام بالتقصير، لكن هذا لا يحدث في ولايات قضائية مثل خاصتنا. وإذا فشل في الدفاع عن الدستور كما هو مطلوب، يجب اتخاذ إجراء ضده، وبالنسبة لي، هذا (الإجراء) هو عزله".