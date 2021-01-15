 جامعة جونز هوبكنز: إجمالي ضحايا فيروس كورونا يتجاوز 2 مليون ضحية عالميا - بوابة الشروق
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جامعة جونز هوبكنز: إجمالي ضحايا فيروس كورونا يتجاوز 2 مليون ضحية عالميا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 9:21 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 9:21 م

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تُلخِص بيانات واردة من السلطات الفيدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من المصادر المفتوحة للخروج بإحصائيات عن وباء كورونا المستجد، أن إجمالي ضحايا فيروس (كوفيد-19) في العالم قد تجاوز 2 مليون شخص.

ووفقا لبيانات الجامعة التي نُشِرَت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فقد بلغ عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بفيروس (كوفيد-19) في العالم 2 مليون و905 حالات، بينما إجمالي الإصابات يُقدَّر بـ93 مليونا و418 ألفا و238 إصابة حول العالم.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعد في صدارة دول العالم من حيث تعداد حالات الإصابة والوفيات، ووفقا لمعلومات من جامعة هوبكنز، فمنذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة، تم تسجيل أكثر من 21 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي أكثر من 357 ألفًا.


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