تايلاند تسجل 7793 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم السبت، تسجيل 7793 حالة إصابة و 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن عدد حالات الإصابة الجديدة، تراجع بواقع 365 حالة، من 8158 حالة، تم تسجيلها أمس الجمعة، لكن زادت حصيلة الوفيات، بواقع 3 حالات، من 15 حالة.

وذكر مركز إدارة وضع فيروس كورونا، في بيان موجز، بعد ظهر اليوم السبت ،أن حالات الوفاة الـ18، لأشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 44 و92 عاما، من بينهم 16 تايلانديا وبريطاني واحد وأمريكي واحد.

ومن بين حالات الإصابة الـ7793 الجديدة، 7523 حالة إصابة محلية و270 حالة قادمة من الخارج.

ومن بين حالات الإصابة المحلية، تم تأكيد 7459 حالة في المستشفيات، و42 عبر اختبارات جماعية و22 في السجون.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل مليونين و316 ألفا و408 حالات إصابة، من بينها مليونا حالة و287 ألفا و545، منذ التفشي الثالث في إبريل العام الماضي، وتعافى مليونان و217 ألفا و124، بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و916 حالة، منذ بدء الجائحة، من بينها 21 ألفا و822، منذ أبريل العام الماضي.