بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل وسط إجراءات احترازية بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المُقرر لها اليوم السبت، وذلك بعد اعتماد المحافظ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية.



وشدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعدها، ضمانًا لسلامة الطلاب والمعلمين، موجها بالانتهاء من تصحيح الأوراق أولًا بأول.



وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الامتحانات تبدأ الساعة 8 صباحاً، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة العلوم، ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.