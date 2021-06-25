إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بطريق المريوطية

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أصيب 3 أشخاص بجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب تروسيكل أعلى طريق المريوطية، بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بانقلاب تروسيكل أعلى طريق المريوطية بقرية الديناوية بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة 3 أشخاص بجروح متفرقة بالجسد، ونقلا المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير لطبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.