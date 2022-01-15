ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، مساء اليوم، القبض على مسؤول عن مصنع لتعبئة المياه المعدنية بمنطقة المرج.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، بضبط مسئول عن مصنع لتعبئة المياه المعدنية، لقيامه بتعبئة زجاجات مياه معدنية بمياه شرب عادية عقب تنقيتها بفلاتر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين مستخدماً علامة تجارية وهمية وخامات رديئة ومجهولة المصدر لتعبئة المياه، وعثر بداخل المصنع على 13 ألف زجاجة مياه معدنية أحجام مختلفة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وألفى زجاجة فارغة معدة للتعبئة، وكميات كبيرة من الملصقات.

واعترف المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.