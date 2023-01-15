ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على دنيبرو إلى 30 شخصا

ارتفع عدد القتلى، جراء هجوم صاروخي روسي على مجمع سكني في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، إلى 30 قتيلا، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وقالت مستشارة حاكم منطقة دنيبرو ناتاليا باباتشينكو، إن «30 شخصا تأكدت وفاتهم حتى الآن، وإن أكثر من 30 في المستشفى بينهم 12 في حالة خطيرة».

وأضافت أن ما بين 30 إلى 40 شخصًا ما يزالون تحت الأنقاض.

وذكرت فرق الإنقاذ أنها سمعت أشخاصًا يصرخون طلباً للمساعدة من تحت أكوام الحطام من المبنى السكني المكون من تسعة طوابق في شرق وسط المدينة، وكانوا يستخدمون لحظات الصمت للمساعدة في توجيه جهودهم.

وزاد انخفاض درجات الحرارة من مخاوف رجال الإنقاذ.

ويعد الهجوم على دنيبرو، هو الأخطر من بين عدة هجمات وقعت أمس السبت، وقد تم إصدار تحذير من هجمات جوية بشكل مؤقت في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وأدانت القيادة في كييف بشدة الهجمات ضد المدنيين، وتحدثت مجددا عن «الإرهاب الروسي».

وبالإضافة إلى دنيبرو، تعرضت مناطق أخرى أمس السبت للقصف، من بينها أدويسا في الجنوب وخاركيف في الشرق ولفيف في الغرب والعاصمة كييف.

وتضررت البنية التحتية المدنية، وتشمل مواقع الكهرباء مجددا، كما وردت أنباء عن انقطاع في الكهرباء.

وقال الجيش الأوكراني إنه تم إسقاط 25 صاروخا روسيا من بين 38 صاروخا.