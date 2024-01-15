الجرارات تتوجه مجددا إلى وسط مدينة برلين ضمن احتجاجات المزارعين

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توجهت أعداد كبيرة من الجرارات إلى وسط العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم الاثنين، ضمن احتجاج آخر للمزارعين، الغاضبين من خطط الحكومة لوقف التخفيضات الضريبية على وقود الديزل.

وسُمع صوت أبواق الجرارات في عدة مناطق.

كما شوهد عاملون آخرون في مجال الزراعة ينضمون للاحتجاج.

وفي منتصف اليوم (1100 بتوقيت جرينتش) يعتزم الآلاف من المزارعين من جميع أنحاء ألمانيا تنظيم مسيرة عند بوابة براندنبورج احتجاجا على إنهاء التخفيضات الضريبية على الديزل بالنسبة لقطاع الزراعة، وذلك في ذروة أسبوعهم الاحتجاجي.

ومن المتوقع مشاركة نحو 5000 جرار ومركبات زراعية أخرى من جميع أنحاء ألمانيا.

ومن المتوقع حدوث اختناقات مرورية في العاصمة الألمانية اليوم.