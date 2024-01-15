انهارت أجزاء من عقار قديم "خالٍ من السكان" يحمل رقم 83، مكون من 4 طوابق، كائن في نطاق حي وسط، وذلك إثر تعرض الإسكندرية لنوة "الفيضة الكبرى" ذات الأمطار الغزيرة، ومدتها 6 أيام، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الاثنين، إخطارا من غرفة عمليات حي وسط، وشرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي؛ يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم، ذا أسقف خشبية وحوائط حاملة "خالٍ من السكان" كائن في شارع العطارين.

وبانتقال الشرطة، ومسئولي الحي، ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي سقوط أجزاء من العقار، فجرى وضع سياج تأميني في محيط الانهيار، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات.

تم تحرير محضر إداري، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.