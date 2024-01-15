 بسبب الفيضة الكبرى.. انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية دون ضحايا - بوابة الشروق
الإثنين 15 يناير 2024 4:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بسبب الفيضة الكبرى.. انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية دون ضحايا

عصام عامر
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 4:40 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 4:40 م

انهارت أجزاء من عقار قديم "خالٍ من السكان" يحمل رقم 83، مكون من 4 طوابق، كائن في نطاق حي وسط، وذلك إثر تعرض الإسكندرية لنوة "الفيضة الكبرى" ذات الأمطار الغزيرة، ومدتها 6 أيام، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الاثنين، إخطارا من غرفة عمليات حي وسط، وشرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي؛ يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم، ذا أسقف خشبية وحوائط حاملة "خالٍ من السكان" كائن في شارع العطارين.

وبانتقال الشرطة، ومسئولي الحي، ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي سقوط أجزاء من العقار، فجرى وضع سياج تأميني في محيط الانهيار، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات.

تم تحرير محضر إداري، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك