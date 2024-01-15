كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب يحمل رأسا حربيا في اليوم السابق كجزء من أنشطتها المعتادة لتطوير منظوماتها للأسلحة القوية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم إطلاق الصاروخ الذي يحمل رأسا حربية ويمكن التحكم فيه بعد ظهر الأحد في محاولة للتحقق من قدرات الرأس الحربي على الانزلاق والمناورة وموثوقية محركات الوقود الصلب عالية الدفع متعددة المراحل المطورة حديثا، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية "إن تجربة الإطلاق لم تؤثر مطلقا على أمن أي دولة مجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي".

وقال الجيش الكوري الجنوبي، يوم الأحد، إنه اكتشف الإطلاق من منطقة في بيونج يانج أو حولها حوالي الساعة 2:55 بعد الظهر((0555 بتوقيت جرينتش الأحد)، وحلق الصاروخ لحوالي ألف كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.

ويعد هذا أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية منذ إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج-18 الذي يعمل بالوقود الصلب في 18 ديسمبر الماضي.

وفي مقابلة مع وكالة "يونهاب" للأنباء الأسبوع الماضي، ذكر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون-سيك، أن كوريا الشمالية قد تختبر إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى جديدة في وقت مبكر من هذا الشهر بعد أن ادعت أنها أجرت في نوفمبر اختبارات محركات تعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

ومن المعروف أن اكتشاف الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب قبل إطلاقها أصعب مقارنة بالصواريخ التي تعمل بالوقود السائل التي تتطلب المزيد من الاستعدادات قبل الإطلاق، مثل حقن الوقود.