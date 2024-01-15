لاعب ناميبيا يعترف بصعوبة مواجهة تونس بأمم أفريقيا

قال أنانياس جيبهارت، لاعب منتخب ناميبيا، إن فريقه سيدخل مواجهة تونس، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، بخطة واضحة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف اللاعب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد، والتي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف)، أن فريقه استعد بشكل جيد لمواجهة تونس، بدون الالتفات إلى الترشيحات التي لم تضع فريقه ضمن المنافسين المحتملين على بطاقة العبور للدور الثاني بالمجموعة.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات تونس وناميبيا وجنوب أفريقيا ومالي.

وأوضح جيبهارت أن فريقه لن يضيع الوقت في النظر إلى الترشيحات أو ما يقال عن الفريق وحظوظه، مشيرا إلى أن المباراة الأولى أمام تونس ستكون هامة وهي كل ما يركز عليه المنتخب الناميبي في الوقت الحالي.

واعترف اللاعب بصعوبة المهمة أمام تونس، مؤكدا أنه واحد من أقوى المنتخبات في أفريقيا، ولذلك سيكون على فريقه وضع كامل تركيزه على تلك المواجهة.

وتقام مواجهة ناميبيا وتونس، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة على ملعب "أمادو جون كوليبالي"، في مدينة كورهوجو الإيفوارية.