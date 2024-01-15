أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الإثنين، انتهاء مديرية التربية والتعليم استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 / 2024، على أن تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء المقبل، وتنتهي في 24 من يناير الجاري.

ووجه محافظ الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.

وكلف "الشريف"، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكل الإجراءات اللازمة.

ووجه رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

من جانبه عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، بحضور نادية فتحي وكيل المديرية اجتماعا موسعًا، مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية، مشددا على الالتزام التام بالقرارات الوزارية، والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وتوفير الأثاث اللازم،

وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

وأوضح أن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 106648 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 62 لجنة بإدارة المنتزه أول، و41 لجنة بالمنتزه ثانِ، و78 بإدارة شرق، و39 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، و10 لجان بالجمرك، و44 لجنة بالعجمي، و34 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب.