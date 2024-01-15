الخارجية الإيرانية: الجرائم بحق غزة لن تنقذ نظام الفصل العنصري من خطر الانهيار

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "الجرائم بحق غزة لن تنقذ نظام الفصل العنصري من خطر الانهيار".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الاثنين، بأن كنعاني قال في تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "100 ألف ضحية فلسطينية (بينهم أكثر من 23 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف جريح) نتيجة حرب الـ100 يوم التي شنها الكيان الصهيوني على غزة، سجل تاريخ أسود ومخز ومخجل للأبد في صفحات التاريخ وفي محكمة الضمير الإنساني لكيان إسرائيل المزيف والحكومة الأمريكية".

وأضاف: "لم يحقق الكيان الصهيوني أدنى إنجاز استراتيجي وهذه الجرائم لن تنقذ نظام الفصل العنصري من خطر الانهيار ولن تضيف سوى سقوط الكيان والذل والمسئولية الدولية للداعمين المعروفين".

وأوضح كنعاني أن "المستقبل لفلسطين وشعبها المظلوم الصابر والمقاوم".