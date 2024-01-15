وثيقة سرية للجيش الألماني تتوقع حربا بين الناتو وروسيا صيف 2025

كشفت وثيقة سرية للجيش الألماني عن استعدادات لمواجهة محتملة بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» وروسيا في صيف عام 2025.



وأوضحت صحيفة «بيلد» الألمانية، أنه وفقًا للوثيقة السرية الصادرة عن «البوندسفير» «الجيش الألماني» فإن تعبئة روسية ستبدأ الشهر المقبل، يتبعها هجوم في الربيع في أوكرانيا وهجوم على دول البلطيق في يوليو، ومن المتوقع أيضًا حدوث هجمات سيبرانية وأشكال أخرى من الحرب الهجينة.



وأضافت الصحيفة، أن التوترات يمكن أن تصل ذروتها في أوكرانيا، مع نقل روسيا للقوات والصواريخ إلى مدينة كالينينجراد الروسية قرب بولندا، مشيرة إلى احتمالية اندلاع صراعات حدودية واضطرابات مع أعداد كبيرة من الخسائر في ممر سوالكي «الممر الصغير بين بيلاروسيا وكالينينجراد الذي يقع على طول الحدود بين بولندا وليتوانيا» في ديسمبر المقبل.



وتتناول الوثيقة بالتفصيل كيف قد يبرز صراع بين روسيا والناتو، مع تطور الأحداث شهراً تلو الآخر، وتشمل ذروة الأحداث نشر مئات الآلاف من جنود الناتو في الجناح الشرقي وبدء حرب في صيف عام 2025.



من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في منشور على تطبيق «تليجرام»، تعليقا على الخطة: «لا أستبعد أن يكون الجزء التحليلي من الخطة قد وفرته للجيش الألماني وزارة الخارجية الألمانية بقيادة أنالينا بيربوك»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخباري.



بدورها، قالت وزارة الدفاع الألماني تعليقا على تقرير «بيلد» أن «النظر في سيناريوهات مختلفة، حتى لو كانت غير محتملة على الإطلاق، هو جزء من الممارسة العسكرية اليومية، خاصة أثناء تدريب الجيش».