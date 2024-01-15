وفاة دراج إسباني في رالي داكار

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توفى الدراج الإسباني كارلس فالكون اليوم الاثنين متأثرا بالإصابات التي لحقت به عقب تعرضه لحادث مأساوي خلال مشاركته في المرحلة الثانية من رالي داكار في السعودية.

وأعلنت إدارة رالي داكار وفريق "توينتريل ريسينج" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) نبأ وفاة فالكون، كما أكد حساب السائق على شبكة "إنستجرام" نبأ الوفاة.

وتعرض فالكون /45 عاما/ لحادث سقوط خطير في السابع من كانون الثاني/يناير وهو يسير على سرعة 80 كم في الساعة في المرحلة بين الحناكية و الدوادمي.

واصطدمت رأس الدراج الإسباني بقوة بالأرض، وتلقى العلاج سريعا من قبل الجهاز الطبي ثم تم نقله إلى مستشفى في الدوادمي.

وجرى نقل فالكون إلى بلاده إسبانيا، وتوفى في أحد المستشفيات.

وذكرت إدارة رالي داكار في بيان "بحزن عميق علمنا بنبأ وفاة الدراج الإسباني كارلس فالكون من عائلته".

وأضاف البيان "منظمو رالي داكار والمتسابقون يقدمون خالص تعازيهم لعائلته وأصدقائه".