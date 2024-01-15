حقوق الإنسان: نرصد كل انتهاكات السلطات الإسرائيلية تجاه المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

قال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم أبوالسعيد: إن البعثة رصدت كل انتهاكات السلطات الإسرائيلية تجاه المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وذلك في ظل حاجة القطاع الكبيرة لمختلف المساعدات الطبية والدوائية والنفطية والمياه .. مؤكدا أنها ترصد بشكل مستمر قصف إسرائيل للأماكن السكنية والأماكن الخاصة بالنازحين واللاجئين في فلسطين.

وأضاف أبوالسعيد، في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية تعمل بشكل صارخ على خرق كل الاتفاقيات الدولية بشكل فاضح وعلني..مشيرا إلى أن المجلس يدعم دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. منوها بأن جنوب أفريقيا تحظى بدعم أكثر من 50 دولة حتى الآن رغم تحفظ وتخوف بعض الدول من دعم القضية وحدوث ارتباكات للسياسات الخارجية لها مع إسرائيل لكن نهاية المطاف لا يمكن أن تخرج تلك الدول عن إطار القانون الدولي.

ولفت إلى أن المجلس يتطلع لصدور قرار محكمة العدل الدولية وردها على الإدعاءات الإسرائيلية التي تقدمت به دفاعاتها..مؤكدا أنه على الدول الغربية أن تلتزم بقرارات المحكمة حال تأييدها جنوب أفريقيا لأن مخالفة تلك القرارات سيعرض تلك الدول إلى مزيد من الانعزال.

وأكد المسئول الأممي أن هناك بعض الدول التي لاتزال تتمسك بفكرة الحرب على غزة وتدعم إسرائيل في ذلك؛ ما يستدعي إعادة النظر فيه على المستوى الأخلاقي والقانوني والدستوري..مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية بعثت بإشارات لإسرائيل حول عمليات خرق القانون الدولي في غزة.. لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي مؤخرا بأنه مهما كانت قرارات المحكمة لن يمضي في ذلك الاتجاه ، تؤكد إدراكه لتلك الإشارات.

وشدد على أن القيادات الإسرائيلية عليها إعادة النظر مرة أخرى في أفعالها، لأن عدم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لن تجدي نفعا لها أو للدول الداعمة بل سيجعل المحكمة تسلك مسارا آخر في بعض الأروقة الدولية ما يصعب من موقفهم، مؤكدا أن هناك العديد من الدول تراجعت عن موقفها الداعم لإسرائيل وأن هناك البعض ينتظر قرار المحكمة حتى تبني عليها تغير قرارها.