الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا

أطلقت وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية حملة توعوية بعنوان "صحح مفاهيمك"، تهدف إلى تصحيح السلوكيات الاجتماعية والمفاهيم الدينية الخاطئة، ومواجهة الظواهر الخطيرة التي تهدد الشباب والمجتمع.

وفي إطار هذه الحملة، نشرت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا تناول ظاهرة انتشار السجائر الإلكترونية بين فئات الشباب وكبار السن، في ظل اعتقاد شائع بأنها أقل ضررًا من السجائر التقليدية. وقد أكدت الوزارة أن هذا الاعتقاد خاطئ، مشيرة إلى أن السجائر الإلكترونية قد تكون أكثر خطورة في ، بعض الحالات.

وجاء في المنشور التوعوي: "فاكر إن السيجارة الإلكترونية أمان؟ الحقيقة إنك دخلت في خطر جديد، بس لابس بدلة شيك! النكهات مغرية، الشكل عصري، الدخان خفيف، لكن جواها: مواد سامة، بتسبب التهابات في الرئة، وتأثر على القلب والمخ، وتسبب السرطان، وتبرمجك على الإدمان. يعني باختصار: سُمّ مغلف بنكهة مانجا!"



وأضافت الوزارة: "والكارثة؟ إن كتير من المستخدمين تحت 18 سنة، يعني بنخسر أولادنا وإحنا فاكرينها موضة!"



ولتعزيز رسالتها، استشهدت وزارة الأوقاف بآيات من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وقوله عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]كما أوردت حديث النبي محمد ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" [رواه الحاكم].

واختتمت الوزارة منشورها برسالة واضحة للمجتمع، جاء فيها: "إيذاء النفس حرام، وسكوتك عن أولادك وهم بيجربوا مش تربية.. ده تفريط. خد قرار النهاردة قبل ما تندم بكرة. سيبها لوجه الله، واكسب صحتك، وفلوسك، ورضا ربك. اللهم احفظ أولادنا، واصرف عنهم السوء."