مارسيل متى عن تكريمها في افتتاح المركز الكاثوليكي: الموسيقى هي الحب والعطاء

وجهت عازفة البيانو دكتور مارسيل متى الشكر والتقدير للمركز الكاثوليكي على تكريمها مساء أمس في افتتاح الدورة الـ٧٣ لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وسط نخبة من الفنانين الكبار من مختلف المجالات، مؤكدة أن هذا التكريم هو نتيجة إخلاصها لفنها الذي أعطت له كل حياتها وأخلصت في تعليم طلابها لهذا الفن الذي يعد الروح بالنسبة لها فالموسيقى تعطيها الدفعة لمواصلة الحياة، الموسيقى هي الحب والعطاء بالنسبة لها.

من جانبها، أعربت السوبرانو أميرة سليم عن سعادتها البالغة بتكريم والدتها، مؤكدة أن تكريم والدتها هو تقدير لعطائها الكبير لفنها ومشوارها الطويل كعازفة بيانو وكأول أستاذة ومعلمة بيانو لأجيال من الموسيقيين والعازفين.

وقالت أميرة سليم: "مر على دكتورة مارسيل متى في مشوارها كمعلمة عدد كبير من الأساتذة الموسيقيون المهمون والكبار من بينهم الموسيقار عمر خيرت، وكمال الطويل والموسيقار جمال سلامة، وأسماء كثيرة مهمة، ومنذ أن كانت أول أستاذ مصري في معهد كونسرفاتوار وأحد مؤسسي المعهد وأكاديمية الفنون مع أبو بكر خيرت عم الموسيقار عمر خيرت، وهي تعد أحد رواد الموسيقى الكلاسيكية في مصر، ويعد هذا التكريم تقديرا كبيرا لها ولقيمتها الفنية ولمشوارها الطويل وعطائها الموسيقي والعلمي على مدار حياتها".

وتوجهت أميرة سليم بالشكر للقائمين على المركز الكاثوليكي والمهرجان وللأب بطرس دانيال رئيس المهرجان على تقديرهم للفنانين المصريين الكبار والمهمين.