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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٨ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبحسب مصادر طبية ارتقى منذ فجر الجمعة ٣٩ شهيدا وعشرات المصابين، وفقاً لوكالة سما الفلسطينية.

وتزداد حالة الجوع في قطاع غزة بعد تأكيدات المنظمات الدولية نفاذ مخزون الطعام لديها.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأطفال(اليونيسيف) أن أكثر من ألف سيدة حامل بقطاع غزة يحتجن إلى علاج فوري من سوء التغذية.

وواصل طيران الاحتلال غاراته المكثفة على خان يونس التي استشهد فيها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ٢٣ شهيد.

وفجر اليوم ارتقى أربعة شهداء في القصف الإسرائيلي على شقة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهدت فلسطينية وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي على منزل عائلة صحفي في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب اثنان في القصف الإسرائيلي على بركس في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

هذا كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الدعوة شرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

واستشهدت فلسطينية وأصيب خمسة آخرون بقصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة البركة في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أنه وصل مشافي القطاع ٧٧ شهيدا و٢٧٥ إصابة خلال ٤٨ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ٥٢٤٩٥ شهيدا و ١١٨٣٦٦ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس الماضي ٢٣٩٦ شهيدا، ٦٣٢٥ إصابة.