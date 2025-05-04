50 موسيقيًا يجتمعون في احتفالية اليوم العالمي للجاز على مسرح تياترو

يحتفل فنانو الجاز المصريون باليوم العالمي للجاز من خلال حفل جماهيري تفاعلي يحتضنه مسرح تياترو بأحد المولات في مدينة الشيخ زايد، وذلك مساء الثلاثاء المقبل.

وتجمع الاحتفالية أكثر من خمسين فنانًا من نجوم موسيقى الجاز ورموز هذا المجال في مصر، من بينهم الموسيقار العالمي فتحي سلامة الحائز على جائزة الغرامي، والمطربة نهى فكري، والمطربة رنا حجاج، والمطربة الأسترالية ميشيل راوندز، والفنان عمرو صلاح، مؤسس مهرجان القاهرة الدولي للجاز.

كما تضم الاحتفالية نخبة من أبرز عازفي الجاز في مصر، منهم سامر جورج، وشريف مصطفى، وكريم حسام، وشادي القصير، وأندريه سيجون، وفيصل فؤاد، ورشاد فهيم، وأيمن صدقي، إلى جانب مشاركة الفنان السوداني الكبير طارق الحاوي.

ويُنظَّم الحفل من قِبل "مجتمع الجاز المصري"، وهو أكبر تجمع لنجوم ومحبي موسيقى الجاز في مصر، وقد تأسس عام 2009 بهدف توسيع قاعدة جمهور الجاز، وتشجيع المؤلفين الشباب على تطوير إنتاجهم الفني وتقديم تجاربهم في المهرجانات الدولية، إلى جانب تنظيم فعاليات تعليمية وورش عمل للموسيقيين.

يُذكر أن اليوم العالمي لموسيقى الجاز هو احتفالية دولية أطلقتها منظمة اليونسكو عام 2011، بمبادرة من الموسيقي الأميركي الشهير هيربي هانكوك، بهدف الاحتفاء بثقافة الجاز الموسيقية. وتحتفل به مختلف دول العالم من خلال فعاليات موسيقية وثقافية متنوعة، تهدف إلى ترسيخ قيم الفنون والتعايش السلمي بين الشعوب، وتعزيز مبادئ الحرية والمساواة والإبداع.