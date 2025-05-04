كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيص مساحات ضخمة جديدة للتنمية الصناعية، تشمل 30 مليون متر مربع في شمال الفيوم و30 مليون متر مربع أخرى في منطقة وادي سريرية بالمنيا.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» إلى توقيع مذكرات تفاهم خلال الأسبوع الماضي مع مستثمرين لإنشاء مدينة نسيج كبيرة في كل من المنيا وشمال الفيوم.

وأكد أن «هناك هجمة كبيرة جدًا وإقبالا شديدا جدًا حاليا على مصر من المصانع الصينية والتركية»، مرجعا ذلك إلى مجموعة الحوافز الكبيرة والخصومات الضريبية والمبادرات التي قدمتها الدولة لدعم الصناعة، وآخرها مبادرة دعم إنتاج السيارات للسوق المحلي والتصدير.

وتابع:« نستطيع أن نلبي كل هذا الطلب، لكن لدينا مشكلة الطاقة والمياه، ونعمل على حلهما الآن»، موضحا أن بعض الصناعات مثل الغزل والنسيج تحتاج لكميات مياه كبيرة، في حين تحتاج صناعات الكيماويات والحديد إلى طاقة وغاز بكميات ضخمة.

وأوضح أن الدولة تعمل على حل التحديات من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في «الرياح، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر»، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي.