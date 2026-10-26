وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوو فوكودا عن 90 عاما

أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم الاثنين، وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوو فوكودا، عن عمر ناهز 90 عاما. وكان الراحل معروفا بعمله من أجل تعزيز العلاقات بين اليابان والصين، وقد واجه صعوبات في إدارة شؤون البلاد في ظل انقسام البرلمان خلال فترة ولايته التي امتدت لعام واحد حتى سبتمبر 2008.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن فوكودا كان قد زار الصين بعد ثلاثة أشهر من توليه رئاسة الوزراء في سبتمبر 2007، ودعا الرئيس الصيني آنذاك، هو جينتاو، لزيارة اليابان. ثم زار هو اليابان في مايو 2008، ليصير بذلك أول رئيس صيني يقوم بزيارة للبلاد منذ عقد من الزمان.

وتميز فوكودا بموقفه الدبلوماسي السلمي، وببذل جهودا من أجل تطوير العلاقات مع الصين، ليواصل بذلك مسيرة سلفه، شينزو آبي، الذي استقال فجأة لأسباب صحية، وذلك بعد توليه المنصب خلفا لجونيتشيرو كويزومي قبلها بعام واحد فقط.